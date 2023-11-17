تحليل فني.. لخسارة الإسماعيلي أمام مودرن فيوتشر وديًا

تلقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي الهزيمة على يد نظيره فريق مودرن فيوتشر بهدفين لهدف، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين في إطار الاستعدادات التحضيرية خلال فترة توقف الدوري.

أهداف مباراة الاسماعيلي و مودرن فيوتشر الودية

استطاع لاعبو مودرن فيوتشر من تسجيل هدفين عن طريق محمد فاروق وعمر السعيد، فيما تمكن الإسماعيلي من احراز هدف حفظ ماء الوجه عن طريق اللاعب عماد حمدي.

تحليل فني.. لخسارة الاسماعيلي أمام مودرن فيوتشر وديًا

فلسفة ايهاب جلال مدرب الدراويش كانت واضحة في كل مباراة منذ استقدامه مرة اخرى لتولى القيادة الفنية للفريق الاول، خلال مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم للموسم الحالى 2023 ـ 2024.

ويتمتع مدرب الاسماعيلي باللعب كثيرا في التشكيل الاساسي واجراء العديد من التغييرات، سواء في خط الدفاع أو الوسط، الطريقة تبدو متغيره مثل 4-3-2-1 أو 4-2-3-1، أو4-5-1.

وهو ما شاهدناه بمباراة اليوم الودية أمام فيوتشر، حيث شهدت تغييرات كثيرة طوال احداث اللقء الودي، واسفرت عن خسارة الدراويش.

وفى النهاية يتعامل ايهاب جلال مع فريق الاسماعيلي بتلك الشكل للوقوف على التشكيلة الاساسية التى ستكمل المشوار بمختلف البطولات، واستكشاف لاعبين جدد يمثلون اضافة قوية لصفوف الدراويش.