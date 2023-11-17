زمالك 2013 يهزم برطس برباعية نظيفة بدوري الجيزة

فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 على نظيره برطس برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجيزة.

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ ممدوح محمد "هدفين" ومالك السيد وطارق محمود.

ويقود فريق الزمالك 2013 كل من؛ محمود ياسين مديراً فنياً، محمد كولا وسعيد قطة مدربين مساعدين، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، محمود أبو طالب اخصائياً للتأهيل والإصابات، أحمد حمدي إدارياً.