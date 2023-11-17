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الجمعة 17 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

زمالك 2013 يهزم برطس برباعية نظيفة بدوري الجيزة

زمالك 2013
زمالك 2013

فاز فريق البراعم لكرة القدم بنادي الزمالك مواليد 2013 على نظيره برطس برباعية دون مقابل،  في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة على مجمع ملاعب إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري الجيزة.

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زمالك 2007 يهزم سموحة في بطولة الجمهورية للناشئين

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زمالك 2012 يهزم التوفيقية بدوري البراعم

أحرز أهداف الزمالك كل من؛ ممدوح محمد "هدفين" ومالك السيد وطارق محمود.

ويقود فريق الزمالك 2013 كل من؛ محمود ياسين مديراً فنياً، محمد كولا وسعيد قطة مدربين مساعدين، شريف فوزي مدرباً لحراس المرمى، محمود أبو طالب اخصائياً للتأهيل والإصابات، أحمد حمدي إدارياً.

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