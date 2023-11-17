وزير التعليم العالي: نواصل جهود تعزيز سمعة الجامعات المصرية

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مواصلة الجهود لتعزيز النشر العلمي في الجامعات المصرية، من أجل الارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر، وتعزيز سمعة الجامعات المصرية، ومكانتها العلمية.

جاء ذلك خلال لقائه أصداء كوتاني نائب رئيس مؤسسة (SpringerNature) سبرنجر نيتشر العالمية للنشر، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، بهدف دعم الباحثين، والارتقاء بجودة البحث العلمي في مصر.

تحقيق نتائج إيجابية لوزارة التعليم العالي في مجال النشر العلمي

ولفت وزير التعليم العالي إلى أن جهود الوزارة في مجال النشر العلمي أسفرت عن تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفع عدد الأبحاث العلمية المصرية المنشورة في الدوريات العلمية العالمية بنسبة كبيرة مقارنة بالأعوام الماضي.

ونوه وزير التعليم العالي باهتمام الوزارة بزيادة نشر الأبحاث العلمية المصرية في الدوريات العالمية، مشيرًا إلى أن هذا يعد أحد أهم ركائز الارتقاء بجودة البحث العلمي في الجامعات والمعاهد والهيئات البحثية التابعة للوزارة وفقًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، وذلك من خلال تقديم الدعم والحوافز للباحثين، وتطوير البنية التحتية للبحث العلمي، وتعزيز التعاون الدولي مع دور النشر العالمية في مجال البحث العلمي.

وأشاد وزير التعليم العالي بجهود مؤسسة سبرنجر نيتشر العالمية فى مجال بحث وتحليل المعلومات من خلال العمل مع مختلف المؤسسات المعنية بجميع أنحاء العالم، مثمنًا التعاون القائم بين بنك المعرفة المصرى ودور النشر العالمية، وعلى رأسها مؤسسة سبرنجر، وهو ما أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات للجامعات والمراكز البحثية على صعيد النشر العلمي والتصنيفات الدولية، مثمنًا دور بنك المعرفة المصرى (EKB) في توفير المصادر العلمية اللازمة للعلماء المصريين.

وبحث الجانبان آليات تفعيل أوجه التعاون بينهما، بما يعود بالنفع على المجتمع الأكاديمى فى مصر، حيث تم استعراض الشراكة مع مؤسسة سبرنجر نيتشر، وإحصائيات استخدام الباحثين المصريين للدوريات العلمية، والكتب المتخصصة، وكذلك النشر العلمي الأكاديمي في إطار اتفاقية النشر العلمي ذات الوصول الحر بالكامل، والمجلات المزدوجة، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التخصصات الموضوعية المختلفة في الدوريات العلمية الأعلى تأثيرًا في التخصصات الموضوعية؛ بهدف دعم الباحثين المصريين وفقًا لخطة الوزارة لدعم البحث العلمي.

وحضر اللقاء د.ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، ود.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف العام على بنك المعرفة المصري، ود.محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشئون الاقتصادية والأمين العام لبنك المعرفة المصري.

