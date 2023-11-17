انطلق فاعليات تعزيز المشاركة السياسية "شارك الكلمة كلمتك" بسوهاج

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني (الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب) فعاليات لقاء المشاركة السياسية لدى الشباب تحت شعار شارك الكلمة كلمتك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة ( إدارة البرلمان والتعليم المدني) بمحافظه سوهاج تحت رعاية الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ الإقليم وتوجيهات الدكتور محمد فريد شوقي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة وإشراف يسري كفافي وكيل المديرية للشباب.



تم تنفيذ فعاليات اللقاء بمركز شباب توشكي التابع لإدارة سوهاج للشباب والرياضية بحضور 200 مشارك من مراكز شباب سوهاج والمنشاه الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية لدي الشباب مصر للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة تحت شعار (شارك الكلمة كلمتك).



بدأت فاعليات اللقاء بالسلام الجمهوري ثم تم عرض فيديو عن إنجازات الدولة المصرية بالمحافظة في العشر سنوات الماضية وكذلك فيديو يوضح إنجازات مديرية الشباب والرياضة بسوهاج.



ومن شرح تناول الدكتور صبري جلبي أستاذ القانون الدستوري ووكيل كلية الحقوق بجامعة سوهاج قوانين ونظم العملية الإنتخابية وأهمية مشاركة الشباب في الإنتخابات الرئاسية وذلك في إطار التحديات التي تواجهها الدولة المصرية.



وأكد الدكتور محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج على ضرورة تفعيل دور الشباب وحثهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية وسوف يتم تكرار هذه اللقاءات لتغطية جميع أنحاء المحافظة .