كأس العالم 2026.. منتخب ليبيا يحقق الفوز في افتتاحية تصفيات المونديال

نجح منتخب ليبيا في العودة إلى دياره بثلاث نقاط غالية في افتتاح مبارياته في تصفيات القارة الافريقية لكأس العالم ٢٠٢٦ والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك وذلك بعد فوزه على منتخب ايسواتيني على ملعبه ضمن مباريات المجموعة الرابعة .

منتخب ليبيا

نجح منتخب ليبيا في اقتناص الفوز عن طريق هدف احمد اكراوا والذي سجله في الدقيقة ٥٦ من أحداث المباراة بعد تمريرة من زميله جعفر إدريس لينجح بعدها دفاع منتخب اسود المتوسط في الصمود امام هجمات المنتخب صاحب الأرض ويحصد النقاط الكاملة في أولى مبارياته .

يذكر ان المجموعة تضم الى جانب منتخبي ليبيا و ايسواتيني كل من الكاميرون و موريشيوس و الرأس الأخضر و أنجولا حيث سيلتقي منتخب الكاميرون مع منتخب موريشيوس في ياوندي مساء الجمعة بينما انتهت المباراة الافتتاحية للمجموعة بتعادل ثمين لمنتخب أنجولا خارج ملعبه امام منتخب الراس الأخضر .

هذا وسيلتقي منتخب ليبيا مع الكاميرون في الجولة الثانية على ملعب شهداء فبراير بمدينة بني غازي الليبية مساء الثلاثاء المقبل .

مثل منتخب ليبيا في مواجهة ايسواتيني :

مراد الوحشي لحراسة المرمى و صلاح فاكرون و طاهر بن امير و عبد العزيز علي و على يوسف المصراتي و عمر الخوجة و فيصل صالح و عبد المنعم عليان و احمد اكراوا و فاضل سلامة و صبحي الضاوي وشارك في الشوط الثاني كل من جعفر إدريس و أسامة الشريف و أسامة مختار و طارق بشارة و محمد الغادي و يقود الفريق فنيا المدرب الصربي ميليتان سيدروفيتش .