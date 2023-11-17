ترتيب مجموعة أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم..مركز كارثي للبرازيل

جاءت مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية و كندا و المكسيك عن قارة أمريكا الجنوبية لتلقي بالكثير من علامات الاستفهام على مستويات المنتخبات الكبرى في القارة الاكثر انجابا للمواهب على مستوى العالم وخاصة منتخب البرازيل الذي واصل تراجعه في التصفيات بشكل كبير للغاية ولم يحدث من قبل في تاريخ منتخب السليساو في تصفيات كأس العالم التي ينفرد منتخب البرازيل برقم قياسي وهي المشاركة في كل النسخ التي أقيمت من المونديال .

ففي الجولة الخامسة لقى منتخب البرازيل هزيمة جديدة على يد منتخب كولومبيا بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب ميتروبوليتانو روبرتو مايلينديز بمدينة بارانكيا الكولومبية فبعد التقدم البرازيلي بهدف مبكر للغاية لنجم الارسنال جابرييل مارتينيلي في الدقيقة الرابعة الا ان نجم ليفربول لويس دياز فاجىء السليساو بهدفين متتاليين في الدقيقتين ٧٥ و ٧٩ ليتوقف رصيد منتخب البرازيل عند ٧ نقاط فقط في خمس مباريات في المركز الخامس وهو على بعد نقطتين فقط من منتخبات باراجواي وشيلي و الإكوادور وهو ما يهدد منتخب البرازيل بالابتعاد عن المراكز الستة الاولى المؤهلة لكأس العالم في حالة تواصل تراجعه بهذا الشكل في المباريات القادمة وأولها مواجهة الارجنتين في كلاسيكو العالم فجر الاثنين المقبل بينما تقدم منتخب كولومبيا إلى المركز الثالث برصيد ٩ نقاط .

في المقابل ورغم البداية الصاروخية لمنتخب الارجنتين حامل لقب كأس العالم بحصده ١٢ نقطة متتالية في مبارياته الاربعة الاولى الا ان هذه المسيرة توقفت عند منتخب الاورجواي الذي فاجىء منتخب التانجو على ملعبه و وسط جماهيره على ملعب خوسيةارماندو بمدينة بيونس ايرس حيث افتتح روبرتو اروخو نجم برشلونة أهداف السليستي في الدقيقة ٤١ من أحداث المباراة ونجح نجم ليفربول داروين نونيز في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة ٨٧ ليرتقي منتخب أوروجواي إلى المركز الثاني برصيد ١٠ نقاط ويظل منتخب الارجنتين في المركز الأول برصيد ١٢ نقطة و يتوجه لمواجهة البرازيل وسط شكوك كبيرة في احتمال فقد الصدارة حال الخسارة امام السليساو .

في ثالث المباريات نجح منتخب باراجواي في انتزاع تعادل ثمين من منتخب تشيلي في سانتياجو ليظل الصراع بين المنتخبين قائما للحاق بمقعد التأهل للمونديال خاصة وان كلا المنتخبين لم يتأهلا إلى إلى النسخة الأخيرة من كأس العالم في قطر ٢٠٢٢ .

نفس النتيجة السلبية انتهت بها مباراة فنزويلا مع الإكوادور في العاصمة الفنزويلية كاراكاس ليواصل منتخب فنزويلا حصد النقاط ويصل ال النقطة الثامنة في المركز الرابع و هو المركز الذي ربما يؤهله لمشاركة مونديالية للمرة الاولى في تاريخه كونه المنتخب الوحيد في قارة أمريكا الجنوبية الذي لم يتأهل الى كأس العالم بينما رفع منتخب الإكوادور رصيده الى خمس نقاط مبتعدا عن المراكز المؤهلة.

يذكر ان الجولة الخامسة انطلقت بمباراة بوليفيا وبيرو في العاصمة البوليفية لاباز وانتهت بفوز منتخب بوليفيا بهدفين ليحقق منتخب بوليفيا انتصاره الاول في التصفيات ويترك المركز الأخير لمنتخب بيرو الذي جمع نقطتين فقط حتى الان .

يذكر ان تصفيات قارة أمريكا الجنوبية تقام بنظام خاص حيث تلعب المنتخبات العشرة في القارة دوري من دورين يتأهل اصحاب المركز من الاول إلى السادس إلى المونديال فيما يتأهل صاحب المركز السابع إلى التصفيات العالمية بين القارات .