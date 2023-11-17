اتحاد الصناعات: يوجد عدة تحديات تواجه تصدير العقار في مصر (فيديو)

قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن هناك بعض التحديات لتصدير العقار مثل ضعف الترويج للمنتج العقاري في مصر على المستوى، فحجم التصدير العقاري على مستوى العالم يصل لـ300 مليار دولار.

وأضاف “راشد” خلال حواره مع برنامج “باب العاصمة “ المذاع على قناة ”TEN” أن نصيب مصر من تصدير العقار لا يتجاوز 1%، لافتًا إلى أن العائد على الاستثمار في العقار من أعلى العوائد، لافتًا إلى أن سعر العقار يتضاعف أكثر من مرة خلال سنوات قليلة، وهذا العائد مهم جدًا للترويج للتصدير العقار.

العائق الأساسي في تصدير العقار هو التسجيل

ونوه إلى أن العائق الأساسي في تصدير العقار هو التسجيل، لأن الأجانب لا تعترف بالعقود العرفية، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة صدرت بعض القرارات المشجعة لشراء العقار من قبل الأجانب مثل تسهيل الحصول على الجنسية أو القائمة.

تصدير العقار

وأشار عضو اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن تصدير العقار يكون من خلال بيع العقار للأجانب، ومصر تمتلك الكثير من عوامل الجذب مثل جودة المنتج العقاري، ورخص سعره، خلاف الموقع المتميز لمصر، ووجود الكثير من الشواطئ.