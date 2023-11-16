اتحاد الصناعات: أصحاب المصانع تكبدوا خسائر كبيرة بسبب تحرير سعر الصرف

قال النائب مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، وعضو إدارة غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن استيراد المنتجات بشكل عبثي أمر لا يجوز، خاصة إذا كانت هناك منتجات محلية مثيلة لهذه المنتجات المستوردة، معقبًا: "مينفعش نشتري لعب أطفال على المشاع، وبسكوت وخلافه".

وأضاف "الوليلي"، خلال حواره مع الإعلامي وليد البريك، ببرنامج "بالقانون تحلو الحياة"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الكثير من الدخلاء على الصناعة قاموا ببيع مصانعهم، ووضعوا أموالهم في البنوك، والاكتفاء بسعر الفائدة، مشيرًا إلى أن الكثير من أصحاب المصانع تكبدوا الكثير من الخسائر بسبب تحرير سعر الصرف أكثر من مرة خلال السنوات السابقة.

وشدد على ضرورة النظر إلى رجال الصناعة بشكل مختلف خلال الفترة المقبلة، مشددًا على ضرورة وضع خارطة صناعية زراعية للدولة خلال الفترة المقبلة