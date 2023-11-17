سعر الدرهم الإماراتى بالبنوك اليوم الجمعة 17-11-2023

استقر سعر الدرهم الإماراتى أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، اليوم الجمعة 17-11-2023، وجاء ذلك نظرًا للعطلة الأسبوعية بالبنوك، مسجلاً فى البنك الأهلي المصرى سعر 8.38 جنيه للشراء، و8.39 جنيه للبيع، كما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك المركزى المصرى:

8.39 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى البنك الأهلى المصرى:

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك مصر:

8.38 جنيه للشراء.

8.39 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك الإسكندرية:

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى:

8.41 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم في بنك البركة:

8.28 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتى فى بنك قناة السويس:

8.38 جنيه للشراء.

8.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الجمعة:

سجَّلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، فيما جاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية، بلغت أسعار الدولار الأمريكي 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، فيما بلغت أسعار الدولار الأمريكي في المصرف المتحد، عند 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وحققَّتْ أسعار الدولار الأمريكي في البنك التجاري الدولي CIB، عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع، وبلغت أسعار الدولار الأمريكي في بنك مصر، سعر 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

وفقًا لآخر تحديثات البنك المركزي المصري، إذ سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.