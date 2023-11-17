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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إسماعيل يوسف يعلن إستقالته من رئاسة قطاع الناشئين في الزمالك

إسماعيل يوسف
إسماعيل يوسف

تقدم إسماعيل يوسف رئيس قطاع الناشئين في نادي الزمالك بإستقالته رسمياً لمجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب.

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وأعلن إسماعيل يوسف عبر حسابه على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إستقالته من منصبه بالنادي الأبيض قائلاً: " " اليوم قدمت اعتذاري لرئيس النادي حسين لبيب عن استكمال مهمتي كرئيس قطاعات الناشئين بالنادي".

وأضاف تيجانا:" أتمنى كل التوفيق لنادينا العظيم فيما هو قادم".

ويعد محمد حلمي نجم الزمالك ومديره الفني الأبق المرشح الأبرز لتولي منصب رئيس قطاع الناشئين خلال الفترة المقبلة.

زمالك 2007 يتخطى سموحة بهدفين

على جانب آخر فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، على سموحة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الخميس على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء، ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة لبطولة الجمهورية للناشئين. 

وأحرز هدفي الفوز لفريق الزمالك كل من، أحمد حسن وحسام عاشور التقي، وقدم لاعبو الزمالك مستوى مميز خلال المباراة.

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