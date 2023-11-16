العروض السعودية المشاركة في مهرجان الرياض للمسرح

أعلن الفنان عبدالإله السناني رئيس مهرجان الرياض للمسرح عن العروض السعودية المشاركة في مسابقة المهرجان بدورتة الأولى المقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 24 ديسمبر المقبل، وكتب السناني عبر حسابة الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك:"‏يسعدني اليوم أن أزيح الستار للعشر العروض المتأهلة في المرحلة الأولى للمشاركةفي مسابقة النسخة الأولى من مهرجان الرياض للمسرح‬⁩ من أصل 20 عرضا تنافسوا في التصفيات الأولى على تقديم منتج ثقافي جاذب للجمهور ويليق بمستهدفات ⁧هيئة المسرح والفنون الأدائية‬⁩ بما يتواكب واستراتيجيات وزارة الثقافة تحت ظلال رؤية المملكة 2030.



وأضاف: ‏الف مبروك للفرق المتأهلة أما البقية فقد عملوا واجتهدوا ونافسوا من أجل تقديم نصوص إبداعية فريدة وممثلين متميزين وسوف يكون لهم النصيب الأكبر في الدورات القادمة.

وكشف السناني عن الفرق الفائزة وقال: ‏الفرق المتأهله للمرحله النهائية هي:



‏الظل الاخير

‏طليعة هجر

‏ذاكره صفراء

‏بائع الجرائد

‏ذاكرة الشيطان

‏دوار مغلق

‏حجر

‏بحر

‏ضوء

‏صفعة