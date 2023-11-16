مسافة السكة

الخميس 16/نوفمبر/2023 - 08:10 م 11/16/2023 8:10:08 PM

حَلِمَ الجميع بالديمقراطية، ونادى بها وقامت الثورة من أجل أن يُشارك الجميع فى مستقبل مصر، فعندما كان البعض يُشاهد الانتخابات التى تتم فى الدول المتقدمة كان يحلم بحدوث ذلك فى وطنه، واليوم تتمتع مصر بحق الانتخاب لأبناء مصر فى الداخل والخارج، فالمشاركة فى الانتخابات واجب وطنى يجب أن يؤديه الجميع، فكل مصرى فى الخارج هو سفير لمصر فى الخارج، كما أن حق المصرى فى التصويت فى الانتخابات تمتع به المصرى فى الخارج عقب قيام ثورة 30 يونية المجيدة، وهو الذى بات المصرى فى الخارج يحلم به، فعملية تبنى المشرع تصويت المصريين فى الخارج تُعَدُّ خطوة هامة نحو تحقيق الديمقراطية، فحق الانتخاب حق منحته كل دولة لشعوبها،.فالمشرع أعطى الحق للمصرى المتجنس بجنسية أخرى فى الانتخاب؛ حتى لا يكون مجرد تجنسه بجنسية أخرى يسلبه حقه الذى منحه له، كما تؤدى المشاركة فى الانتخابات لأبناء مصر المقيمين فى الخارج وخاصة أبناء الجيل التانى والثالث والرابع إلى عدة آثار إيجابية منها: ترسيخ الانتماء لدى المصريين بالخارج، فهم خط الدفاع الأول عن المصالح المصرية، ويؤكد ذلك وحدة وتجانس المجتمع المصرى والارتباط بالأرض والعائلة، وتعزيز الديمقراطية فى مصر وخصوصًا فى أوروبا وأمريكا، وكندا، أو استراليا وسيؤدى فى النهاية إلى إيجابية المشاركة والانتماء، فالقانون رقم (111) لسنة 1983م لشئون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج ينص على أن: «الحقوق الدستورية والقانونية التى يتمتع بها المهاجرون المصريون يجب ألا تتأثر بإقامتهم فى الخارج»، كما أعطى دستور مصر 2014 الحق لهم بنص المادة (88)، وبتطبيق تلك النصوص يتبين لنا أن من حق المصريين فى الخارج التصويت فى الانتخابات، وإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج لتمكينهم من التصويت باعتبارهم جزءًا من الجماعة الوطنية المصرية، حيث إن قانون الهجرة ورعاية المصريين فى الخارج قد جاء فى المادتين الأولى والثانية منه ما يؤكد على رعاية الدولة للمواطنين المصريين المقيمين فى الخارج، كما جاء صريحًا فى عدم تأثير إقامة المصريين بالخارج سواء بصفة دائمة أو مؤقتة على حقوقهم القانونية والدستورية المكفولة لهم بوصفهم مواطنين مصريين، لذا أُناشد أبناء مصر فى الخارج المشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة وخاصة بعد السماح لهم بالتصويت عبر البريد للمساهمة فى رفعة وتقدم مصر، كما أن مصر أول دولة يحدث فيها ذلك مما يعزز الثقة، وينمى الترابط بين الدولة وأبناء مصر فى الخارج، فالحق فى التصويت من الحقوق الأولى فى مبادئ المواطنة، وممارسة حقوقهم السياسية والدستورية، فأهمية مشاركة المصريين ممن لهم حق الانتخاب فى هذا الاستحقاق الديمقراطى الذى يمثل خطوة مهمة فى البناء الديمقراطى للمساهمة فى إدارة شؤون الدولة وإحدى الركائز الأساسية لحقوق الإنسان.

عضو مجلس النواب