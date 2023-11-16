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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الزراعة تتابع حقول القمح في محافظات الفيوم وقنا والأقصر

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى الدكتور حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي  والدكتور أحمد عصام وكيل وزارة الزراعة ورئيس الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوي بجولة في محافظات الفيوم وقنا والأقصر لمتابعة زراعة محصول القمح ومتابعة حالة الإنبات لحقول الإكثار وكانت بنسبة 100 % للأصناف المنزرعة في هذه المحافظات طبقا للخريطة الصنفية والتقاوي المعتمدة.

 

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توزيع التقاوي


وكان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قد وجه قيادات الوزارة بسرعة الانتهاء من توزيع تقاوى القمح على جميع المزارعين في كل محافظات الجمهورية نظرا لبدء موسم الزراعة  نظرا لأن القمح من المحاصيل الاستراتيجية المهمة والتي تحظى باهتمام الدولة لأنه أحد  محاور الأمن الغذائي.

 

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وزير الزراعة السيد القصير  كان قد شدد كذلك على التواجد مع المزراعين لتقديم الدعم الفني قبل وأثناء الزراعة للتوعية بالخريطة الصنفية وأساليب الزراعة الحديثة لتحقيق أعلى إنتاجية.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد وافق على 1600 جنيه سعرًا استرشاديًا لتوريد أردب القمح هذا العام، وذلك في إطار تشجيع المزارعين المصريين وتحفيزهم لزراعة وتوريد هذا المحصول الاستراتيجي.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالتواجد المكثف والميداني في جميع المحافظات وخصوصا مع بداية موسم زراعة القمح.

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