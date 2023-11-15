نقيب الفلاحيين عن الانتخابات الرئاسية: 20 مليون فلاح جاهزون لاستكمال إنجازات الزراعة

أيام قليلة تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الحدث السياسي الأكبر في مصر لما له من أهمية كبرى خاصة بأنه محط أنظار العالم من منظمات وجهات إعلامية خاصة بأن مصر لها دور هام في الوقت الراهن بسبب الأحداث الجارية في المنطقة ودورها البارز والمميز، لذلك ستكون المشاركة الإيجابية في الانتخابات أحد أهم سمات الديموقراطية.



ومن أكبر الفئات المشاركة في الانتخابات الرئاسية هم الفلاحيين كونهم الأغلبية في أعضاء معظم الأحزاب السياسية والكيانات والجمعيات حاليًا لذلك سيكون لهم دور هام في المشاركة بالانتخابات الرئاسية.

الفلاحين عازمون على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية



وعن مشاركة الفلاحيين في الانتخابات الرئاسية، أكد حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب عام الفلاحيين في حوار خاص مع بوابة الوفد الإلكترونية بأن الفلاحين عازمون على المشاركة بقوة في الانتخابات الرئاسية المقبلة لاستكمال الإنجازات الكبيرة التي بدأت في القطاع الزراعي خلال الفترة الماضية.

نقيب الفلاحيين عن الانتخابات الرئاسية: 20 مليون فلاح جاهزون لاستكمال انجازات الزراعة

وكشف نقيب الفلاحين بأنه يتوقع مشاركة أكثر من 20 مليون فلاح في الانتخابات الرئاسية خاصة بأن النقابة تقيم ندوات ومؤتمرات للتأكيد علي ضرورة مشاركة الفلاحين في الانتخابات الرئاسية المقبلة بالمشاركة مع الأحزاب والكيانات الوطنية.



وأوضح أبوصدام بأن صورة الناخبين أمام لجان الانتخابات هي أول صورة يراها العالم للجمهورية الجديدة وهي التي تشكل صورة مصر في عيون العالم خلال الفترة القادمة، لذلك من منطلق الواجب الوطني والحق الدستوري لرفعة مصر من خلال اختيار افضل من يمثلنا وأن يري العالم الصورة التي تليق بمصر وأن من لم يهتم بأمر بلده لا يستحق أن يتغني بالوطنية.