مدير تعليم نجع حمادي يعقد اجتماعا موسعاً لمديري المدارس الإعدادية

عقد الدكتور عفت محمد وزيري مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية، اليوم الخميس، بمسرح مدرسة نجع حمادي الثانوية الزراعية العسكرية، اجتماعا موسعا، مع مديري المدارس الإعدادية، بحضور الأمير نور جهلان مدير التعليم الإعدادي، و محمد فتحي المرواني رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام، وأحمد فراج فرجله، وأحمد أبو الدهب مسئولا أمن الإدارة، وذلك لبحث عدد من الملفات التي تخص العملية التعليمية بمدارس الإدارة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

وشدد مدير عام الإدارة، علي ضرورة اتباع وتطبيق إجراءات الأمان والسلامة، و الإبلاغ عن المباني العشوائية، والحفاظ علي نظافة المباني المدرسية، وتجديد الأعلام ( مصر - محافظة قنا ) ويافطات المدارس.

وأكد " وزيري " علي عدم تواجد مديري المدارس، والمعلمين بديوان الإدارة خلال أوقات العمل الرسمية إلا بسبب استدعاء المدير العام، أو الشؤون القانونية، ويسمح فقط بتواجد الحاصلين علي أحكام قضائية لتسليمها والسير في تنفيذها، و حتي لا يتعرض المخالف للمساءلة القانونية.

ونبه مدير عام الإدارة، علي عدم السماح ببيع الشيبسي و الكراتيه وغيرها من المأكولات داخل المدارس منعا للمساءلة القانونية، ومنع التعامل مع الباعة الجائلين المتواجدين أمام أبواب المدارس أو في محيطها.

وأشار إلى ضرورة إعداد السجلات المدرسية، و ترقيمها وختمها، وخاصة سجلات متابعة الموجهين، مع التشديد علي تفعيل لائحة الانضباط، وتوزيع حصص الاحتياط، و تفعيل النموذج الجديد للاجازات الاعتيادية والعارضة، والتوقيع علي المكاتبات بالاسم ثلاثيا، وختمها بختم المدرسة.

وأوضح وزيري، علي حتمية الانتهاء من الإحصاء الاستقراري بالمدارس، وتفعيل الإشراف اليومي، والأنشطة الصفية، و اللاصفية، والتربية الزراعية، وتحقيق المستهدف من مدارس الجودة والاعتماد التربوي، مع التأكيد على احتواء أولياء الأمور ومعاملتهم معاملة حسنة.

واختتم مدير عام الإدارة، بالحث علي ضرورة الانتهاء من تجهيز المدارس التى سيتم اتخاذها كمقر لإجراء الأنتخابات الرئاسية وتجهيز الاستراحات المخصصة للسادة القضاة و المكلفين بأعمال الانتخابات.