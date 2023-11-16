القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026

دقائق على انطلاق صافرة البداية المرتقبة التى تجمع بين فريقي مصر وجيبوتي ضمن منافسات الجولة الأولي من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجيبوتي

من المنتظر أن تذاع مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026 عبر فضائية on time sports HD 1 المجانية وSSC 1 و5 HD.

تشكيل منتخب مصر لمباراة جيبوتي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر كمال، أحمد سامي، محمد عبدالمنعم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد مصطفى "زيزو"، محمد النني.

الهجوم: عمر مرموش، محمد صلاح، مصطفى محمد.

موعد مباراة مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم 2026

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة مصر وجيبوتي مساء اليوم الخميس، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت السعودية.