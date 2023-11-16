البث المباشر لمباراة منتخب السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026.. يلا شوت

البث المباشر لمباراة منتخب السعودية وباكستان في تصفيات كأس العالم 2026.. يلا شوت، ارتفعت عمليات البحث المتكررة من قبل الكثير من الجماهير الرياضية وذلك للتعرف علي موعد مباراة السعودية وباكستان القادمة،حيث يلاقي المنتخب السعودي نظيره الباكستاني يوم غدا الخميس الموافق 15 نوفمبر 2023 وذلك في اطار تصفيات كأس العالم 2026، وهي من المباريات التي يسعي فيها الاخضر الي تحقيق الفوز من اجل تحقيق انطلاقة قوية وتحقيق حلم التاهل للمونديال للنسخة الثانية علي التوالي، وسنتعرف في هذا المقال علي موعد مباراة السعودية وباكستان والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ويواجه منتخب السعودية بقيادة المدير الفني الإيطالي الشهير روبيرتو مانشيني، منتخب باكستان يوم غد الخميس، الموافق 16 نوفمبر 2023.

ويلتقي المنتخب السعودي مع نظيره الباكستاني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتقام مباراة السعودية وباكستان عند الساعة 07:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر القناة الرياضية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أن منتخب السعودية سيلعب يوم 21 نوفمبر الجاري ضد الأردن ضمن الجولة الثانية من التصفيات ذاتها.

‏‎ويلعب منتخب السعودية في المجموعة السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، إلى جانب منتخبات الأردن، وطاجيكستان، وباكستان.

ومن أجل ذلك انتظم لاعبو منتخب السعودية في معسكر تدريبي بمدينة الأحساء منذ أمس الأحد، وتضم قائمة منتخب السعودية استعدادًا للمباراتين، 28 لاعبًا باختيارات الإيطالي روبرتو مانشيني.

يمكنك مشاهدة مباراة السعودية وباكستان عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة السعودية وباكستان عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وضمت القائمة كل من: محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبدالإله العمري، حسان التمبكتي، سعود عبدالحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبدالإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، خالد الغنام، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري.

القنوات الناقلة لمباراة السعودية وباكستان

وتذاع مباراة السعودية ضد باكستان يوم الخميس عبر قناة Alkass Two HD، بالإضافة إلى قناة SSC HD.

قائمة منتخب السعودية لمباراتي باكستان والأردن

ويتواجد في قائمة منتخب السعودية لمباراتي باكستان والأردن، الأسماء التالية:

محمد العويس، راغد نجار، نواف العقيدي، حامد يوسف، وليد الأحمد، عون السلولي، ياسر الشهراني، علي البليهي، حسن كادش، عبد الإله العمري، حسان التمبكتي، معاذ فقيهي، سعود عبد الحميد، فواز اليامي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، عبد الرحمن غريب، مختار علي، طلال حاجي، عباس الحسن، عبد الإله المالكي، فيصل الغامدي، سالم الدوسري، أيمن يحيى، محمد مران، صالح الشهري، عبد الله رديف.