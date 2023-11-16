الشباب والرياضة تستقبل الفوج الأول من الوفد الروسي

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وصول الفوج الأول من الوفد الروسي للمشاركة في منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة، والذي تنفذه الإدارة المركزية لتنمية الشباب (الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية)، بالتنسيق مع مكتب مساعد ومعاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، ووحدة السياسات وتطوير الأعمال، ووزارة الخارجية، والوكالة الفيدرالية الروسية لشئون الشباب، وذلك خلال الفترة من (١٦-٢٣) نوفمبر الجاري، استكمالًا لعام التبادل الإنساني الذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

كان في استقبال الوفد بمطار القاهرة الدكتور عبدالله الباطش مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، علاء الدسوقي مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية بوزارة الشباب والرياضة.

يأتي تنظيم منتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة بعد النجاحات التي حققها المنتدى في نسخه الثلاث الماضية والتي أقيمت النسخة الأولى منه في روسيا الاتحادية ٢٠٢١، والمنتدى الثاني أقيم في مصر ٢٠٢١ والثالث الذي أقيم في روسيا الاتحادية ٢٠٢٢، وطرحت وزارة الشباب والرياضة المصرية موضوعًا لمنتدى الشباب المصري الروسي في نسخته الرابعة تحت عنوان "الشباب.. والاقتصاد الأزرق".

يهدف المنتدى في نسخته الرابعة إلى دعم عام التبادل الإنساني المصري الروسي من خلال الشباب، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال الاقتصاد الأزرق بين الشباب المصري والروسي، وتهيئة المناخ لتطوير مشاريع وبرامج مشتركة بين الشباب المصري والروسي، وضع مقترحات لمواصلة تطوير التعاون الشبابي بين مصر وروسيا.

من المقرر أن يقوم الوفد الروسي بزيارة الكثير من المعالم السياحية بمصر ضمن فعاليات المنتدي ومنها زيارة الأهرامات ومحافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى عقد الكثير من ورش العمل بجامعة الجلالة.