منتخب تونس أمام ساوتومي.. طريقة لعب مثالية لنسور قرطاج

يستهل منتخب تونس تحت قيادة مدربه الوطني جلال القادري مشواره في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 غدا الجمعة، عندما يلتقي ساوتومي على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن الجولة الأولى.

وكانت قرعة دور المجموعات قد أوقعت منتخب تونس على رأس المجموعة الثامنة، بجوار كلا من: غينيا الاستوائية وليبيريا ومالاوي وناميبيا.

ويسعى منتخب تونس إلى اقتناص بطاقة التأهل لنهائيات كأس العالم للمرة السابعة في تاريخه والثالثة على التوالي، بعد مشاركته سابقا في نسخ أعوم 1978 و1998 و2002 و2006 و2018 و2022.

طريقة لعب منتخب تونس أمام ساوتومي

من المتوقع بشكل كبير الاعتماد على الحارس معز حسن لاعب الإفريقي التونسي لحماية عرين النسور أمام ساوتومي، وعدم الدفع بأيمن دحمان حارس الحزم السعودي لما يقدمه الأول من مستويات عالية خلال الفترة الأخيرة.

أمامه يأتي الرباعي الدفاعي (منتصر الطالبي، علي العابدي، ياسين مرياح، وجدي كشريدة) ويعد هذا الرباعي الذي بدأ به القادري مباراة منتخب مصر الودية سبتمبر/أيلول الماضي والتي فاز فيها النسور (3-1)، مع فارق وحيد وهو غياب علي معلول بسبب الإصابة، حيث اعتمد طريقة لعب 3-4-3، وحققت نجاحا ملحوظا بدخول كشريدة في الوسط وعمل الزيادة هجوميا ودفاعيا.

ثم يأتي خط الوسط وهو الأبرز في تشكيلة القادري حيث متوقع أن يعتمد على الثلاثي (عيسى العيدوني، إلياس السخيري، حمزة رفيعة) وهم الثلاثي الأقرب لتحقيق التوازن الكبير في جميع محاور اللعب، وتطبيق فكرة التفوق العددي في الناحية الهجومية، خاصة مع توغل السخيري في العمق، وتقدم العيدوني للتسديد من خارج المنطقة، وفي الناحية الدفاعية يقوم بها كشريدة المتقدم من الخط الخلفي.

وفي الهجوم يأتي الثلاثي (فراس بلعربي، يوسف المساكني، طه ياسين الخنيسي أو هيثم الجويني) حيث استعاد هيثم الجويني مهاجم الملعب التونسي لياقته البدنية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا وأعلن سهيل الشملي طبيب المنتخب جاهزيته للمباراة.

ويعد الهجوم هو العقبة الكبرى في مهمة القادري بسبب المردود الذي يقدمه اللاعبين في الخط الأمامي وهذا ما ظهر واضحا في وديتي كوريا الجنوبية واليابان الشهر الماضي، وعدم استغلال الفرص بالشكل الأمثل الأمر الذي قد يصبح كابوسا لعشاق مسور قرطاج.

غيابات مؤثرة ب منتخب تونس

يعاني منتخب تونس من 3 غيابات مؤثرة، يأتي في مقدمتها إلياس العاشوري الذي يعاني من الإرهاق بسبب ضغط المباريات في الفترة الأخيرة مع فريقه كوبنهاجن الدنمارك، مما دفع الجهاز الطبي للمنتخب لعدم الاعتماد عليه خوفا من الإصابة قبل بطولة أمم إفريقا المقبلة في كوت ديفوار.

يغيب أيضا محمد علي بن رمضان نجم الترجي السابق، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية منعته من المشاركة في التدريبات خلال الأيام الأخيرة، وبالتالي لن يكون مشاركا في المباراة.

كما حرمت الإصابة منتخب تونس من خدمات الظهير الأيسر المميز علي معلول لاعب الأهلي المصري، والذي اعتمد عليه القادري في جميع مبارياته الودية مؤخرا.