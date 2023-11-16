من السعودية.. سها جندي توجه رسالة للمصريين في الخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، سعيها لتقديم كافة التسهيلات ‏للمصريين المقيمين بالخارج خلال عمليات التصويت، لافته أن ‏الجميع يعمل على حل أي مشكلات قد تعوق سير العملية الانتخابية، أو تؤثر على مشاركة ‏المصريين في انتخاب رئيسهم.

وأشارت وزيرة الهجرة، أن الوزارة ستعقد غرفة عمليات قبل موعد الانتخابات بأسبوع وعلى مدار الأيام الثلاثة لتصويت المصريين في الخارج، مشددة على التواصل الدائم والمستمر بين وزارة الهجرة والهيئة الوطنية ‏للانتخابات ووزارة الخارجية بكافة بعثاتها الدبلوماسية حول العالم، من أجل مساعدة المصريين في الخارج خلال عملية الاقتراع والرد ‏السريع على كافة أسئلتهم‎ واستفساراتهم.

رسالة للمصريين في الخارج

ووجهت السفيرة سها جندي رسالة للمصريين في الخارج، قائلة: "إن إدلاء المصري في الخارج بصوته الانتخابي يعد واجبًا في إطار الحفاظ على الدولة"، داعية جموع المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت بضرورة المشاركة في العملية الانتخابية المقبلة.

وقد استهلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارتها الخارجية لتحفيز المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث استقبلها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض.

حيث وصلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم، إلى المملكة العربية السعودية، في أولى محطات جولتها الخارجية لحث المصريين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وكان في إستقبالها السفير طارق المليجي قنصل مصر في الرياض.



ويتضمن نشاط الوزيرة بالمملكة العربية السعودية عقد لقاء مع الجالية المصرية، وكبار المستثمرين المصريين بالمملكة لاستعراض آخر التطورات الجارية لتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، فضلا عن أبرز المحفزات الاستثمارية التي إتاحتها الدولة المصرية لتشجيع المستثمرين وجذب رؤوس الأموال، للاستفادة من الإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتميزة.