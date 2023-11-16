ضبط 3 طن كبدة مجمدة وملح طعام منتهى الصلاحية بالبحيرة 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب مجدي الخضر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين البحيرة والطب البيطري بالبحيرة رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية على الاسواق بمركز بدر تم ضبط 21 شيكارة إضافات أعلاف منتهية الصلاحية و 44 عبوة مبيدات زراعية مجهولة المصدر و 24 عبوة مبيدات منتهية الصلاحيه، كما تم تحرير 4 محاضر بيع بأزيد من السعر الرسمي و4 محاضر لبداليين تموينين لغلقهم فى أوقات العمل الرسمية، بالإضافة إلى 14 محضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة.

وفي حملة مماثلة بمركز كفر الدوار تم ضبط طن كبدة وقلوب مجمدة منتهية الصلاحية و2طن جزر مجمد مدون عليه تاريخ إنتاج يسهل المحو والتغير .

وتمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط مصنعين أعلاف وبلاستيك يدارا بدون ترخيص، و2 طن ملح طعام مجهول المصدر بالاضافه إلى تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و 12محضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وجاء ذلك ضمن جهود محافظة البحيرة وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس لردع المخالفين.