بالأرقام.. ثنائية رونالدو و تاليسكا الأكثر تأثيرًا في الدوري السعودي

يشهد الدوري السعودي للمحترفين وجود أكثر من ثنائية مؤثرة بالبطولة على مستوى الفريق الكبرى المتواجد في المنافسة على صدارة جدول الترتيب بعد مرور 13 جولة من دوري روشن.

ونسلط لكم الضوء على أبرز الثنائيات في دوري المحترفين السعودي والتي كانت لها تأثيرًا واضحًا في حصد النقاط لفرقها.

كريستيانو رونالدو و تاليسكا :

تأثي ثنائية فريق النصر المكونة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والنجم البرازيلي أندرسون تاليسكا في صدارة الثنائيات الأكثر تأثيرًا في دوري روشن هذا الموسم بعد تسجيلهم 21 هدفًا بواقع 13 لـ رونالدو و8 لتاليسكا.

ميتروفيتش و سالم الدوسري :

وتأثي ثنائية ميتروفيتش وسالم الدوسري في المركز الثاني بعد تسجيلها 17 هدفًا دوري دوري روشن، حيث سجل النجم الدولي الصربي 10 أهداف بينما سجل أفضل لاعب في آسيا 7 أهداف.

كريم بنزيما وعبدالرزاق حمدالله :

يأتي ثنائي فريق الاتحاد كريم بنزيما وعبد الرزاق حمدالله في المركز الثالث ضمن قائمة الأكثر تأثيرًا في دوري روشن السعودي حتى الآن، حيث سجلا 13 هدفًا بواقع 8 أهداف للنجم الفرنسي الدولي و5 أهداف للنجم المغربي.

مراد باتنا و كريستيان تيلو :

سجل ثنائي فريق الفتح 13 هدفًا في الدوري حتى الآن، ليتواجدا في المركز الثالث أيضا مع ثنائي الاتحاد، حيث سجل النجم المغربي مراد باتنا 7 أهداف ويتواجد في المركز الرابع بقائمة الهدافين، بينما سجل كريستيان تيلو 6 أهداف هذا الموسم.