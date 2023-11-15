مدرب النصر يتفوق على جواديولا ومارسيل كولر في الصورة

قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في 2023

يتصدر المدرب البرتغالي، لويس كاسترو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات في عام 2023، متفوقًا على الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، في قائمة شهدت وجود مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي.

مدرب النصر يتفوق على جوارديولا ومارسيل كولر:

وحقق لويس كاسترو 46 انتصارًا في عام 2023 ليكون أكثر مدرب حقق الانتصار مع فريقين مختلفين وهما النصر وبوتوفاجو البرازيلي، وحقق البرتغالي 46 فوزًا من 64 مباراة من بينهم 21 انتصارًا من 26 لقاءً مع أصفر الرياض.

في حين حقق المدرب الإسباني بيب جوارديولا الفوز في 40 لقاء من أصل 55 مباراة لعبها المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أي أقل 11 لقاءً من نادي النصر السعودي.

بينما تواجد المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، في المركز الثالث بـ 40 انتصار أيضًا، بينما تواجد المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، مدرب نادي الهلال، في المركز السابع من القائمة بـ 37 انتصارًا مع الزعيم وفناربخشة في عام 2023، من أصل 51 مباراة بمختلف المسابقات.