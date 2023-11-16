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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أسعار تذاكر حفل الشاب خالد في السعودية وطريقة الحجز

الشاب خالد
الشاب خالد

يلتقي مغني الراي الشهير الشاب خالد بجمهوره في السعودية، بحفل غنائي جديد ضمن موسم الحفلات الشتوية المقام في أنحاء المملكة مع نجوم الغناء العربي والعالمي.

موعد حفل الشاب خالد في مدينة العلا بالسعودية

ومن المقرر أن يقام حفل الشاب خالد في الأول من ديسمبر المقبل في مدينة العلا داخل قاعة المرايا الشهيرة، التي تبرز الطبيعة الجبلية الخلابة للعلا.

أسعار تذاكر حفل الشاب خالد في مدينة العلا

وانقسمت أسعار تذاكر حفل الشاب خالد في مدينة العلا إلى 3 فئات:

الذهبية ابتداءً من 700 ريال سعودي
المميزة 900 ريال سعودي
البلاتينية 9990 ريال سعودي

 

 

 

كانت أحدث الإصدارات الغنائية للشاب خالد من خلال كليب “Come Together” والذي سجل أكثر من 3 ملايين مشاهدة عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، وتضمنت الأغنية رسالة حب وسلام للعالم باللهجة المغربية واللغة الأسبانية والإنجليزية .

ويقول مطلع الأغنية "Woh oh, oh oh oh oh
Asere, qué volá yallah ya chabab
Woh oh, oh oh oh oh
Khali el fen yejma3 le9loub fi kol makan

Oran to Santiago (Santiago)
Santiago to L.A. (to L.A.)
We're gonna come together (come together)
Once you come, you're gonna stay (ya lila)

Come together (ya lila, lila)
Come together (ya lila, lila)
Come together, love will lead the way (ya)
Come together (ya lila, lila)
Come together (ya lila, lila)
From Oran to Santiago to L.A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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