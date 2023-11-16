تسجيل 35 مبيد جديد لمكافحة الآفات الزراعية

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على تسجيل 35 مبيدًا جديدًا لمكافحة الآفات الزراعية، وذلك خلال جلستها المنعقدة يوم 14 نوفمبر الجاري.

المبيدات الجديدة

ومن بين المبيدات الجديدة التي وافقت اللجنة على تسجيلها، 6 مواد خام، بالإضافة إلى 3 مبيدات جديدة بغرض التصدير.

وأوضح الدكتور محمد عبدالمجيد رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أن ذلك يأتي في إطار الدور المنوط باللجنة، باعتبارها صمام الأمان لغذاء المصريين.

وأضاف عبدالمجيد، أن المبيدات الزراعية يتم استخدامها بموافقة صريحة من لجنة المبيدات، بعد التجارب الحقلية ولجان الفحص الفني من الخبراء المتخصصين، ليتم تسجيل المبيد والموافقة على استخدامه بعد التأكد من عدم حدوث تأثيرات ضارة على صحة المواطنين.

وأشار عبدالمجيد إلى أن لجنة المبيدات والآفات الزراعية تعمل من منظور يشير إلى أمان المبيد قبل فاعليته، حيث أن صحة الإنسان المصري هي الأهم والأساسي عند اللجنة، ثم تأتى بعد ذلك كفاءة المبيدات على الآفات مكان المكافحة.

وتابع عبدالمجيد، أنه لا يوجد مبيد واحد يتم استيراده من الخارج أو إنتاجه محليًا إلا من خلال موافقة لجنة المبيدات، ويتم مراقبته في مراحل التجريب وبعد منحه التصريح أيضًا.