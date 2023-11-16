كفر الشيخ تكثف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع

تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، اليوم الخميس، حملات النظافة ورفع الإشغالات وتقليم وتهذيب الاشجار، وتطهير خطوط الصرف الصحي، ومتابعة حركة نقل الركاب بالمواقف وسيارات الاجرة وخاصة طلاب الجامعة، ذهاباً وإياباً، بمراكز ومدن المحافظة، مشدداً على تكثيف الحملات اليومية لضبط الأسواق وتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية، ومراقبة الأسعار، ومتابعة عمل مبادرة السيد رئيس مجلس الوزراء، لخفض أسعار السلع الأساسية والمرور على المرافق وتحسين خدمات المواطنين والتواصل معهم ميدانياً .

وحرص نور الدين، على متابعة جهود الوحدات المحلية لمراكز ومدن كفرالشيخ، وقلين، و سيدى سالم، و الرياض، والحامول، و سيدي غازي، و بلطيم، ودسوق، و فوه، ومطوبس، ومدينة مصيف بلطيم، وبرج البرلس، ومدينة مسير،



وشدد محافظ كفر الشيخ، على تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية ومحال الجزارة والدواجن بمشاركة الجهات والأجهزة المعنية، ومتابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية للنظافة وتحسين البيئة، والإنارة العامة، ومتابعة مستوى المرافق والخدمات المقدمة للمواطنين.