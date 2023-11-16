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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي .. تعرف على العروض المصرية المشاركة في المسابقات

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

تستعد إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، في دورته الثامنة المقرر إقامته يوم 25 من الشهر الجارى، لمشاركة ثلاثة عروض مصرية فى ثلاث مسابقات.

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خالد جلال: عاصرت نجاح مازن الغرباوي وانجي البستاوي في دورات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

فى مسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية يعرض "حيث لا يرانى أحد" وهو تأليف وإخراج محمود صلاح عطية، وفى مسابقة عروض المونودراما يشارك العرض المصرى "حجر صحى" تأليف وإخراج رامى حازم.

 

أما فى مسابقة العروض الكبرى فتشارك مصر بعرض "أوليفر" لفريق كلية الصيدلة جامعة المنصورة دراما تورج وإخراج حازم أحمد.

 

معلومات عن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي

يشار إلى أن مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي، من المقرر انطلاقه فى الفترة من 25 حتى 30 نوفمبر المقبل، وتحمل دورة هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب.

 

 ويترأس اللجنة العليا المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

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