رياض الخولي يتزوج وفاء عامر والسر في رمضان

يستعد النجم رياض الخولي لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان" حق عرب" بطولة النجم أحمد العوضي، و كوكبة كبيرة من النجوم، ومن المقرر أن يتم عرض المسلسل خلال الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ويجسد النجم رياض الخولي شخصية زوج النجمة وفاء عامر" ، المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي، وتدور أحداثه حول شاب يسكن في حي شعبي يتعرض لأزمات عديدة يحاول الخروج منها، ومكون من 30 حلقة ، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

رياض الخولي

كما يشارك النجم الكبير رياض الخولي في مسلسل "صيد العقارب" مع النجمة غادة عبد الرازق ومن المفروض أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

"صيد العقارب " قصة فيلم "عصر القوة" الذي قدمته النجمة نادية الجندي عام 1981

ومن المعروف أن شارك النجم الكبير رياض الخولي في الماراثون الرمضاني الماضي عام 2023، في مسلسل بابا المجال.

رياض الخولي

مسلسل "بابا المجال" بطولة مصطفى شعبان، باسم سمرة، ياسمين رئيس، جومانامراد مع النجمة الكبيرة سوسن بدر، و النجم الكبير رياض الخولي، ومجموعة من النجوم أبرزهم: محمد نجاتي، محمود حافظ، سماء إبراهيم، عارفة عبدالرسول، محمد رضوان، فرح يوسف، أحمد كشك هبة حسن، أسماء سليمان و الطفلة كارما موسى ومن إخراج أحمد خالد موسى،وإنتاج كامل أبو علي .

قصة مسلسل "بابا المجال"، تدور حول تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، إذ يعيش في البداية بين المصاعب

والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يُلقب باسم "بابا المجال".