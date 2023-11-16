"ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديًا" دورة تدريبية ينظمها المجلس القومي للمرأة بأسيوط

في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، الذي يهدف إلى توفير فرص تعليمية وتدريبية للنساء لتمكينهن اقتصاديًا وتنمية مهاراتهن وكذلك تعزيز دورهن في المجتمع.

نظم المجلس القومي للمرأة فرع أسيوط دورة تدريبية عن "ريادة الأعمال لتمكين السيدات اقتصاديا" في مقر المجلس بأسيوط، وبالتعاون مع مؤسسة بيت الشباب المصري وجمعية عطاء بلا حدود بأسيوط.

حضر الدورة الدكتورة مروة كدواني، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط، والدكتور محمد حسين، عضو الفرع، ومحمود عبد المجيد، من مؤسسة بيت الشباب.

وأكدت الدكتورة مروة كدواني مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط بأن الدورة التدريبية تهدف إلى تمكين السيدات اقتصاديًا من خلال تطوير مهاراتهن في مجال ريادة الأعمال وتزويدهن بالمهارات والمعرفة اللازمة لبدء وإدارة أعمالهن الخاصة وشملت الدورة 30 طالبًا من كلية الخدمة الاجتماعية، وتم تقديمها بنجاح على مدار عدة أيام، حيث تم تغطية مواضيع متنوعة في مجال ريادة الأعمال. تضمنت المحاضرات وورش العمل تعلم المشاركين كيفية تطوير فكرة المشروع الريادي، وكتابة خطة العمل، وإعداد التقارير المالية، وتوسيع الشبكات الاجتماعية والتسويق والترويج للمشروع.

وأشارت كدواني بأن الدورة تناولت مجموعة متنوعة من المواضيع المتعلقة بريادة الأعمال، وشملت محاضرات وجلسات نقاشية حول مختلف جوانبها.

وأوضحت الدكتورة مروة دور المجلس القومي للمرأة وأهميته كما قدم الدكتور محمد حسين، عضو الفرع، محاضرة حول تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف محمود عبدالمجيد من مؤسسة بيت الشباب المصري جانبًا عمليًا للدورة التدريبية، حيث تم تقديم نماذج عملية لعدة أنواع من الأعمال الصغيرة وكيفية تطويرها وتوسيع نطاقها. تم تشجيع المشاركات على وضع خطط عمل لأفكارهن والتفكير في الخطوات اللازمة لتنفيذها.

وأضافت الدكتورة مروة بأن هذه الدورة تعد خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات السيدات في مجال ريادة الأعمال وتمكينهن اقتصادياً، وتعزيز فرصهن في الحصول على مصادر دخل مستقلة. كما تعكس تلك المبادرة التعاونية بين الجهات المختلفة، بما في ذلك المجلس القومي للمرأة ومؤسسة بيت الشباب وجمعية عطاء بلا حدود، التزامها تجاه تنمية المجتمع ودعم التنمية الاقتصادية في مصر.

وأشارت كدواني بأن هذه الدورة تعتبر خطوة هامة نحو تمكين السيدات اقتصاديًا، حيث تعزز من فرصهن في الحصول على فرص عمل جديدة وتطوير مشاريعهن الشخصية. كما تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، من خلال تعزيز ريادة الأعمال وتوفير فرص العمل.