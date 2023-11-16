منتخب إسبانيا يواجه قبرص الليلة بتصفيات يورو 2024

يلتقي منتخب إسبانيا مساء اليوم الخميس، مع نظيره منتخب قبرص، ضمن منافسات الجولة التاسعة والأخيرة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

موعد مباراة إسبانيا وقبرص والقناة الناقلة

من المقرر أن يلتقي منتخب إسبانيا مع نظيره القبرصي اليوم الخميس، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وقبرص

وتذاع مباراة إسبانيا وقبرص في الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لليورو، عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق أحمد البلوشي.

موقف منتخب إسبانيا وقبرص في المجموعة

يخوض منتخب إسبانيا لقاء اليوم بحثًا عن فض إشتباك صدارة المجموعة الأولي، والتي يتقاسمها مع نظيره أسكتلندا برصيد 15 نقطة لكل منهما، لكن يتفوق اللاروخا بفارق الأهداف.

حيث لعب منتخب إسبانيا 6 مباريات في مشوار تصفيات يورو 2024، فاز بـ 5 لقاءات وتعادل في مباراة، وأحرز 19 هدفًا وإستقبلت شباكه 3 أهداف.

وجاءت قائمة منتخب إسبانيا لمعسكر نوفمبر

حراسة المرمى: أوناي سيمون، ديفيد رايا، أليكس ريميرو

الدفاع: كارفاخال، خيسوس نافاس، إنييجو مارتينيز، باو توريس، لو نورماند، ديفيد جارسيا، جايا، جريمالدو

الوسط: رودري، زوبيمندي، جافي، ميرينو، فابيان رويز، سانسيت، رودريجو ريكيلمي، أليكس جارسيا

الهجوم: موراتا، خوسيلو، فيران توريس، نيكو ويليامز، لامين يامال، أويارزابال