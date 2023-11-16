السجن 10 سنوات لمُتهم بالتعدي الجسدي على فتاة

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بمعاقبة متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس بالسجن لمدة عشر سنوات.

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صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه

احالت نيابة القاهرة الجديدة متهم بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات

تبين من خلال الاوراق أن المتهم هو "عبد الله .خ" وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها "سلمي .أ" بالقوة بأن استطالت يده الي مواطن عفتها خال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات

الشاهدة الأولي المجني عليها "سلمى .أ" شهدت بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكتها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها

الشاهد الثاني شقيق المجني عليها "محمد .أ"شهد بـأنه حل وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المدني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها

الشاهد الثالث معاون مباحث التجمع الخامس شهد بأن تحرياته السرية توصلت الي صحة الواقعة