الدكتورة نهلة الصعيدي: الأزهر وإندونيسيا تربطهما علاقة وطيدة على مدار التاريخ

استقبلت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين، الأستاذة الدكتورة نهلة الصعيدي، أمس الأربعاء، الدكتورة سيتي هنيئة النساء، مدير «المعهد العالي لعلوم الفقه -الشيخ نووي- بإندونيسيا» والوفد المرافق لها، بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، وذلك لبحث أوجه التعاون العلمي والدعوي بين «الأزهر الشريف» والمعهد العالي لعلوم الفقه بإندونيسيا، وسبل الاستفادة من التجارب العلمية للأزهر في تعزيز قدرات الباحثين والمعلمين بإندونيسيا في الدراسات العربية والعلوم الشرعية.

أكدت مستشار شيخ الأزهر أن مؤسسة الأزهر الشريف ودولة إندونيسيا تربطهما علاقة وطيدة على مدار التاريخ، لا سيما في المجالات التعليمية والتربوية والثقافية، مشيرةً أن الطلاب الإندونيسيين الدارسين بالكليات والمعاهد الأزهرية يحظون بالرعاية والاهتمام الكبير من جانب الأزهر، ويحققون نجاحات ملحوظة في أغلب الكليات والمعاهد الأزهرية التي يدرسون بها.

سماحة الإسلام وترسيخ منهج الأزهر الوسطي

واستعرضت مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين الجهود التي يقوم بها مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، وبرامجه التعليمية المتنوعة وأنشطته الطلابية، ومناهجه المطوره، التي تعمل على بيان سماحة الإسلام وترسيخ منهج الأزهر الوسطي المعتدل في نفوس الطلاب الوافدين للدراسة بالأزهر من كافة دول العالم.

من جانبها أعربت الدكتورة سيتي هنيئة عن شكرها وتقديرها للأزهر الشريف، وإمامه الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، لما يقدمه من دعم ورعاية للطلاب الإندونيسيين الدارسين بالأزهر، مؤكدة أن الأزهر الشريف يحظى بمكانةً كبيرةً في نفوس الشعب الإندونيسي، وخريجوه يحظون باحترام وتقدير كبيرين كونهم في اندونيسيا، كونهم يسهمون بقوة في نهضتها من خلال المناصب القيادية العليا التي يتقلدونها عقب تخرجهم من الأزهر الشريف.

نظم مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر، برئاسة الأستاذة الدكتورة، نهلة الصعيدي، ورشة عمل «بورتريه» للطلاب الوافدين بالأزهر تضامنًا مع القضية الفلسطينية ورفضهم للمجازر التي ترتكب بحق أهالي غزة وأطفالها وما يتعرضون له جرائم حرب وإبادة جماعية في صمت المجتمع الدولي.

واستهدفت الورشة التي أقيمت تحت إشراف وحدة التطوير المهني بمركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب، تحفيز الطلاب الوافدين للتعبير عن مشاعرهم بلغة الفن تجاه القضية الفلسطينية، والمعاناه التي يعانيها أهل غزة جراء القصف المستمر على أهالي غرة وأطفالها منذ ما يقرب من 40 يومًا.

