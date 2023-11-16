جدول مباريات اليوم الخميس 16 نوفمبر 2023 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الخميس الموافق 16 نوفمبر 2023، العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف أنحاء العالم، حيث تشهد فترة التوقف الجارية مواجهات ساخنة للمنتخبات.

ويأتي علي رأس مباريات اليوم المنتظرة، لقاء منتخب مصر أمام جيبوتي في تصفيات كأس العالم بأفريقيا، بجانب لقاء السعودية و باكستان بتصفيات آسيا، ومواجهتي إسبانيا ضد قبرص والبرتغال أمام ليشتنشتاين.

مواعيد مباريات إفريقيا المؤهلة لـ كأس العالم اليوم

بوروندي أمام جامبيا، وتنطلق الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 HD.

بوتسوانا ضد موزمبيق، وتنطلق الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

مصر وجيبوتي، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

كينيا أمام الجابون، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 3 HD.

الجزائر أمام الصومال، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

السودان ضد توجو، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC 2 HD.

نيجريا أمام ليسوتو، وتنطلق الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر، 7 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC EXTRA 2 HD.

أنجولا أمام الرأس الأخضر، وتنطلق الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر، 10 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة SSC 1. HD.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا اليوم

جورجيا أمام اسكتلندا، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD.

إسبانيا ضد قبرص، وتنطلق الساعة 7 مساءً بتوقيت مصر، 8 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

البرتغال أمام ليشتنشتاين، وتنطلق الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD.

المجر أمام بلغاريا، وتنطلق الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 2 HD.

سلوفاكيا ضد أيسلندا، وتنطلق الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 4 HD.

الجبل الأسود أمام ليتوانيا، وتنطلق الساعة 09:45 مساءً بتوقيت مصر، 10:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 4 HD.

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة للمونديال

بوليفيا أمام بيرو، وتنطلق الساعة 11 مساءً بتوقيت مصر، 12 بعد منتصف الليل بتوقيت السعودية.

الأرجنتين أمام أوروجواي ، وتنطلق الساعة 2 فجرًا بتوقيت مصر، 3 فجرًا بتوقيت السعودية، عبر قناة SSC HD.

مواعيد مباريات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم اليوم

الأردن أمام طاجيكستان، وتنطلق الساعة 3 مساءً بتوقيت مصر، 4 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية2.

الإمارات أمام نيبال، وتنطلق الساعة 05:45 مساءً بتوقيت مصر، 06:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة أبو ظبي الرياضية1.

قطر أمام أفغانستان، وتنطلق الساعة 05:45 مساءً بتوقيت مصر، 06:45 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية، و beIN Sports المفتوحة.

السعودية ضد باكستان، وتنطلق الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر، 07:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 2.

الكويت أمام الهند، وتنطلق الساعة 06:30 مساءً بتوقيت مصر، 07:30 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 3.

عمان ضد الصين تاييبه، وتنطلق الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر، 06:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 4.

لبنان أمام فلسطين، وتنطلق الساعة 05:00 مساءً بتوقيت مصر، 06:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 5.

سوريا أمام كوريا الشمالية، وتنطلق الساعة 07:00 مساءً بتوقيت مصر، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 5.

اليمن ضد البحرين، وتنطلق الساعة 08:00 مساءً بتوقيت مصر، 09:00 مساءً بتوقيت السعودية، وتذاع المباراة عبر قناة الكأس الرياضية 5.