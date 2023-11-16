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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تصفيات كأس العالم..

مجموعة مصر.. إثيوبيا وسيراليون يتعادلان في مباراة ضبابية

مباراة اثيوبيا وسيراليون
مباراة اثيوبيا وسيراليون

حسم التعادل السلبي مباراة إثيوبيا وسيراليون في أولى جولات دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة جيبوتي

وشهدت المباراة التي إستضافتها المغرب بسبب عدم جاهزية ملاعب إثيوبيا وفقاً لإشتراطات الغتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أحداثا غريبة.

وإمتدت المواجهة بين المنتخبين الإثيوبي والسيرايوني لمدة 4 ساعات كاملة بعد توقفها أكثر من مرة بسبب الضباب الذي أى لحالة من إنعدام الرؤية في ملعب اللقاء.

وشهدت المباراة تفوقاً نسبياً للمنتخب الإثيوبي الذي كان قريباً من التقدم في بداية المباراة وأهدر عدة فرص كاد أن يخطف بها نقاط اللقاء الثلاث خاصة في الشوط الأول قبل أن تصبح الأمور صعبة على المنتخبين بسبب الأجواء في الشوط الثاني.

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