مجموعة مصر.. إثيوبيا وسيراليون يتعادلان في مباراة ضبابية

تصفيات كأس العالم..

حسم التعادل السلبي مباراة إثيوبيا وسيراليون في أولى جولات دور المجموعات بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وشهدت المباراة التي إستضافتها المغرب بسبب عدم جاهزية ملاعب إثيوبيا وفقاً لإشتراطات الغتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” أحداثا غريبة.

وإمتدت المواجهة بين المنتخبين الإثيوبي والسيرايوني لمدة 4 ساعات كاملة بعد توقفها أكثر من مرة بسبب الضباب الذي أى لحالة من إنعدام الرؤية في ملعب اللقاء.

وشهدت المباراة تفوقاً نسبياً للمنتخب الإثيوبي الذي كان قريباً من التقدم في بداية المباراة وأهدر عدة فرص كاد أن يخطف بها نقاط اللقاء الثلاث خاصة في الشوط الأول قبل أن تصبح الأمور صعبة على المنتخبين بسبب الأجواء في الشوط الثاني.