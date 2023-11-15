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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة جيبوتي

تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم

اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد القاهرة استعدادا لمباراة جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غدا الخميس في الجولة الأولى من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ .

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تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يواجه جيبوتي بزيه الأساسي

شارك في المران الختامي ٢٥ لاعبا وهم : محمد الشناوي ومحمد صبحي وأحمد الشناوي محمد هاني وعمر كمال وعلي جبر ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي ورامي ربيعة ومحمد حمدي وأحمد فتوح وطارق حامد ومروان عطية ومحمد النني وإمام عاشور وأحمد سيد زيزو ومحمود حمادة وحمدي فتحي ومحمد صلاح ومصطفي فتحي ومصطفي محمد ومحمد شريف ومحمود حسن تريزيجيه وعمر مرموش وحسين الشحات.

وحضر المران اللواء حلمي مشهور عضو اتحاد الكرة و الكابتن حازم إمام عضو إتحاد الكرة و المشرف علي المنتخب و دكتورة دينا الرفاعي عضو المجلس .

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