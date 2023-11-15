السيطرة على حريق شقة في عين شمس دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، مساء اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بمنطقة عين شمس.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور، دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان البلاغ، وحاصرت قوات الإطفاء كرات اللهب ومنع خطر الامتداد إلى المجاورات، والسيطرة على الحريق وإخماده، دون وقوع خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.