كيف رصدت الجامعة العربية مواقف الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل ضد الشعب الفلسطيني

استمرارا لردود الفعل الداعمة للشعب الفلسطيني بدأت الجامعة العربية تكوين جهاز يرصد ويوثق جرائم الاحتلال في قطاع غزة، بما فيها استهداف المنشئات وقتل الأطفال والعزل وكبار السن والنساء، وقال المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية المستشار جمال رشدي، أن الضمير الإنساني يأبى بما يقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، موضحًا أن الجامعة العربية ترصد مواقف الحكومات الغربية الداعمة لإسرائيل وترد عليها.

وأضاف رشدي خلال مداخلته مع قناة صدى البلد الفضائية أنه يتم حاليًا توثيق كل جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي يقوم بها في قطاع غزة، وتقديمها إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.

وأشار المستشار جمال رشدي إلى أن هناك أحكامًا صادرة من المحكمة الجنائية الدولية على دول ليست منضمة لها، وتمثل أحكام الجنائية الدولية ضغطا كبيرا، وهناك شواهد سابقة.

واعتبر المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة يعد جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الاحتلال الإسرائيلي، موضحًا أن الجامعة أدانت قصف الاحتلال الإسرائيلي مقر اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، وستتم محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على كل جرائمه في قطاع غزة، لأن الاحتلال يخالف القانون الدولي والإنساني.

وتابع المستشار جمال رشدي أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، منوهًا بأن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم بمعايير قوانين الحرب، ويستهدف المستشفيات والمساجد والمدارس بحجة تحقيق أهداف عسكرية.

وفي نفس السياق دعت جامعة الدول العربية، الأمم والمجتمعات والشعوب إلى ضرورة ترسيخ قيم وثقافات التسامح والاحترام بين الناس، والاعتراف بحق الإنسان للعيش في سلام وأمن وآمان ونبذ كل مظاهر وأشكال التعصب والتمييز والكراهية.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للتسامح، والذي يصادف 16 نوفمبر من كل عام.

وأشارت الجامعة العربية إلى أن اليوم العالمي للتسامح، يشكل مناسبة مهمة في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الأمة العربية من صراعات مسلحة، خاصة ما يحدث في قطاع غزة المحتل الذي يشهد قتلا وخرابا وتهجيرا بشكل ونطاق لم يسبق حدوثه من قبل.

وأكدت أهمية العمل على المبادئ التي حددتها منظمة اليونيسكو لهذا اليوم وهي: ضرورة أن تتبع الدولة العدل وألا تنحاز في التشريعات والقوانين، وإتاحة المجال والفرص لأي شخص لممارسة كل حقوقه دون تمييز والذي يمكن أن يخلق جواً من التعصب والحقد على مستوى الأفراد والمجتمعات المهمشة، وضرورة تصديق الدول على الاتفاقيات العالمية الخاصة بحقوق الإنسان، واعتبار أن للتربية أهمية قصوى حيث يمكن من خلالها التشجيع على نمو فكر التسامح واكتسابه كثقافة وسلوك يومي فردي، إلى جانب تناول التعليم في مناهجه وفي كافة مراحله الحقوق والواجبات والمسؤوليات تجاه الآخرين وتجاه المجتمع.