عاجل
اقرأ غدًا بالوفد.. عبدالسند يمامة: تغيير السياسات مهم في كل المجالات وأمتلك حلولًا للمشاكل عزل "الحلبوسي" يُثير الجدل في العراق.. وزراء بالحكومة يعتزمون الاستقالة (تفاصيل) جمعية تيغرانية: "تطالب الحكومة الإثيوبية بالالتزام باتفاق سلام بريتوريا"
الأربعاء 15 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يواجه جيبوتي بزيه الأساسي

الإجتماع الفني لمباراة
الإجتماع الفني لمباراة مصر وجيبوتي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غدًا الخميس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل .

txt

أشرف صبحي والنجوم الكبار يتواجدون بمؤتمر حقوق بث مباريات منتخب مصر..فيديو

حضر الإجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح اداري الفريق و عبدالله سيد مدير المهمات .

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي .

 

 

 

الجريدة الورقية