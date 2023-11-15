تصفيات كأس العالم.. منتخب مصر يواجه جيبوتي بزيه الأساسي

أسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم أمام جيبوتي المقرر لها السادسة مساء غدًا الخميس في الجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم ٢٠٢٦ عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر والشورت الأبيض و الجورب الأسود ، بينما يرتدي منتخب جيبوتي القميص الأخضر بالكامل .

حضر الإجتماع ممثلا عن منتخب مصر كلا من مينا سامح اداري الفريق و عبدالله سيد مدير المهمات .

تقام مباراة منتخب مصر و جيبوتي في السادسة مساء غدا الخميس باستاد القاهرة الدولي .