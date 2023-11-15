إصابة باستوني تربك حسابات مدرب منتخب إيطاليا

تعرض المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب فريق إنتر ميلان للإصابة وذلك قبل مواجهتي منتخب بلاده أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا ضمن تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024.

وذكر موقع " كالتشيو ميركاتو" الإيطالي في تقرير له اليوم أن اللاعب قد تعرض للإصابة خلال التدريب الجماعي للمنتخب بعد شعوره بالأم في ربلة الساق اليمنى وسيتم إجراء الفحص الطبي غدًا .

وكان المدرب لوتشانو سباليتى المدير الفني للمنتخب الإيطالي قد تعرض لصدمة قوية لأنها تعد ضربة أخرى للآزوري بعد خسارة مانويل لوكاتيلي بسبب كسر في أحد الأضلاع.

موعد مباراتي إيطاليا أمام مقدونيا الشمالية وأوكرانيا

وسيخوض المنتخب الإيطالي مواجهتين أمام مقدونيا الشمالية في بعد غد على ملعب الأوليمبى بإيطاليا في 9.45 م و الأخرى أمام أوكرانيا في العشرين من هذا الشهر أيضًا على ملعب باى ارينا الأوكراني فى 9.45 م.