غزل المحلة يواصل التدريبات استعدادًا لمواجهة لافيينا

واصل الفريق الأول لنادي غزل المحلة تدريباته استعدادًا لمواجهة لافيينا في الجولة التاسعة من دوري المحترفين والمقرر إقامتها يوم الأحد المقبل على ستاد غزل المحلة.

حرص الكابتن خالد عيد - المدير الفني لغزل المحلة على الاجتماع باللاعبين قبل التمرين وحثهم على بذل المزيد من الجهد وزيادة التركيز في المباريات خصوصًا وأن المحلة يخوض مواجهات كؤوس.

رفض الكابتن خالد عيد - المدير الفني لنادي غزل المحلة إراحـة اللاعبيـن بعد العـودة من أسيوط,

قرر بدء التدريبات مساء اليـوم استعدادًا لمباراة لافيينا في الجولة التاسعـة من دوري المحترفين والتي ستقام يـوم الأحد المقبل بدلًا من موعدها السابق يوم الإثنين.

غزل المحلة:

يحتل غزل المحلة المركز الخامس في جدول الترتيب برصيد ١٤ نقطة وبفارق نقطتين عن المتصدر بتروجيت.