يعاني الفريق الاول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي من الإصابات التي تضرب صفوف الفريق قبل المواجهة المرتقبة أمام نادي ليفربول، المقرر لها عقب نهاية فترة التوقف الدولي مباشرة.

من المقرر ان تقام مباراة مانشستر سيتي أمام ليفربول يوم 25 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"ويغيب عن السيتيزنس 7 اللاعبين للإصابة.

7 إصابات تضرب مانشستر سيتي قبل مواجهة ليفربول

ينضم اللاعب ماتيوس نونيز لقائمة مصابي مانشستر سيتي، بعدما أصيب مع منتخب بلاده ويتأكد غيابه عن لقاءي منتخب بلاده البرتغال أمام ليشتنشتاين وأيسلندا، ويسابق اللاعب الزمن للحاق بمواجهة ليفربول المقبلة عقب نهاية التوقف الدولي.

ينضم اللاعب لقائمة تضم كل من البلجيكي كيفين دي بروين، والذي لن يكون جاهزًا قبل الصدام المرتقب، ليكون بجوار سيرجيو جوميز الذي تعرض للإصابة، فضلًا عن إصابة حارس المرمى إيدرسون خلال المشاركة مع منتخب بلاده البرازيل.

كما اعلن منتخب كرواتيا استبعاد ماتيو كوفاسيتش من قائمته في التوقف الدولي لمعاناته من إصابة عضلية، وينضم له النجم الهولندي ناثان آكي الذي يغيب أيضًا عن المشاركة مع منتخب بلاده بسبب الإصابة.

فضلًا عن إصابة جون ستونز بسبب الإصابة العضلية التي تبعده عن السيتيزنس والذي يجعل مشاركته أمام ليفربول محل شك.