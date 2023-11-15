لعنة الإصابات تحاصر الهلال السعودي قبل ديربي الرياض .. أبرز البدائل أمام خيسوس في التشكيلة

ضربت لعنة الإصابات صفوف نادي الهلال السعودي قبل أيام من مباراة ديربي الرياض المرتقبة التي سيخوضها الفريق أمام النصر في إطار منافسات الجولة 15 من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

وأعلن نادي الهلال خلال الـ48 ساعة الماضية عن تعرض أكثر من لاعب بصفوف الفريق للإصابات وهو ما قد يهدد مشاركته في مباراة ديربي الرياض.

إصابات الهلال قبل ديربي الرياض :

ناصر الدوسري .. أعلن نادي الهلال إصابة نجم الفريق بآلام في الفخذ، وتم استبعاده من قائمة المنتخب السعودي للمعسكر الحالي، لعدم قدرته على المشاركة في المباريات.

وجاءت إصابة سالم الدوسري لتزيد من معاناة المدير الفني خورخي خيسوس قبل مباراة الديربي، حيث لم يكشف الجهاز الطبي للهلال عن فترة علاج اللاعب والمدة التي سيغيب فيها عن الفريق.

ياسر الشهراني .. ويعاني الظهير الأيسر لفريق الهلال من إصابة في عضلة الساق، مما يهدد أيضًا مشاركته في الديربي.

سلمان الفرج .. يعاني النجم الدولي السعودي من إصابة في العضلة الخلفية، إلا أن أمر عودته قبل مباراة ديربي الرياض قد يكون سهلا حيث أشارت التقارير الطبية إمكانية مشاركته في اللقاء.

سالم الدوسري .. أفضل لاعب في آسيا يعاني من إصابة قوية في مفصل القدم أعلن عنها نادي الهلال أمس، ومازالت الشكوك تحوم حول إمكانية عودته قبل مباراة ديربي الرياض المرتقبة.

سيرجي سافيتش .. النجم الدولي الصربي ولاعب خط وسط فريق الهلال أكدت الفحوصات الطبية أنه يعاني من التواء في الركبة، وهو ما يؤكد غيابه عن مواجهة النصر المرتقبة.

نيمار جونيور .. النجم البرازيلي الدولي يعاني من إصابة في الرباط الصليبي و الغضروف، وتأكد غيابه عن الهلال لمدة 9 أشهر على أقل تقدير، وهو ما يؤكد انتهاء موسمه مع الفريق.

تشكيلة الهلال المتوقعة أمام النصر:

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود – كوليبالي - البليهي - البريك

الوسط الدفاعي: سلمان – روبن نيفيز

الوسط الهجومي: مالكوم – محمد كنو - ميشايل

الهجوم: ميتروفيتش