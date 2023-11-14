وكالة الطاقة الدولية ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط

رفعت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في العامين الحالي والمقبل على الرغم من التباطؤ المتوقع في النمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات الكبرى تقريبا.

وكالة الطاقة الدولية

وقالت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا إنه على الرغم من أن التخفيضات الطوعية للإمدادات من السعودية وروسيا حتى نهاية العام ستحد من المعروض، مع استمرار تباطؤ نمو الطلب، فإن السوق قد تتحول إلى تسجيل فائض في بداية عام 2024.

ومع توقع أن يفقد النمو الاقتصادي والطلب على النفط بشكل عام الزخم في العام المقبل، تلقى الطلب على النفط الدعم هذا العام من قوة عمليات التسليم الأميركية والطلب القياسي من الصين في سبتمبر.

وأضافت وكالة الطاقة الدولية التي تقدم استشارات الطاقة للدول الصناعية أن توقعات عام 2024 تلقت دعما أيضا من آمال خفض أسعار الفائدة وتراجع أسعار الخام في الآونة الأخيرة.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "في الوقت الحالي، مع استمرار تجاوز الطلب للإمدادات المتاحة مع اقتراب فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، ستظل أرصدة السوق عرضة للمخاطر الاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة- وللمزيد من التقلبات المقبلة".

أسعار خام برنت

النفط

وتراجعت أسعار خام برنت إلى نحو 82 دولارا للبرميل من أعلى مستوى في 2023 الذي سجلته في سبتمبر قرب 98 دولارا. وأثرت المخاوف بشأن النمو الاقتصادي والطلب على الأسعار، على الرغم من الدعم الذي قدمته تخفيضات الإمدادات من دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها والصراع في الشرق الأوسط.

وبالنسبة لعام 2023، رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط إلى 2.4 مليون برميل يوميا من 2.3 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة لتقترب من توقعات أوبك بنمو 2.46 مليون برميل يوميا.

كما رفعت الوكالة توقعات النمو لعام 2024 إلى 930 ألف برميل يوميا من 880 ألف برميل يوميا في توقعات سابقة، وهو ما يظل أقل بكثير من توقعات أوبك بالوصول إلى 2.25 مليون برميل يوميا.

وفي أكتوبر الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية في تقريرها الشهري، توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية الأكثر قسوة والتقدم في كفاءة استخدام الطاقة ستؤثر على الاستهلاك.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية التي تتخذ من باريس مقرا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى 880 ألف برميل يوميا في عام 2024 مقابل مليون برميل يوميا في توقعات سابقة بناء على مخاوف اقتصادية أوسع نطاقا واعتماد أسرع لاستخدام السيارات الكهربائية من بين إجراءات أخرى متعلقة بكفاءة استخدام الطاقة.

ومع ذلك رفعت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي في 2023 إلى 2.3 مليون برميل يوميا مقابل 2.2 مليون برميل يوميا في توقعات سابقة.