أشرف صبحي والنجوم الكبار يتواجدوا بمؤتمر حقوق بث مباريات منتخب مصر..فيديو

وصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المؤتمر الصحفي الخاص بحقوق بث مباريات منتخب مصر في تصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 .

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وحضر المؤتمر كبار نجوم كرة القدم المصرية في أحدي فنادق التابعه لمنطقة الشيخ زايد أكتوبر .

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره جيبوتي مساء غد الخميس في افتتاحية تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة منتخب مصر وجيبوتي في تصفيات كأس العالم

تبدأ مباراة منتخب مصر وجيبوتي مساء غد الخميس ١٦ من شهر من نوفمبر ٢٠٢٣ من الشهر الجاري في تمام الساعة ٦ مساء بتوقيت القاهرة، و٧مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، ٨ مساء بتوقيت الإمارات