كريم بنزيما: فخور بقيادتي الاتحاد والسعودية وطني الثاني

أكد النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، أنه يعمل على نقل الخبرات للاعبي للعميد، ويقضي فترة جيدة للغاية في المملكة العربية السعودية منذ توقيعه للنمور مع بداية الموسم الحالي 2023 – 2024.

كريم بنزيما: فخور بقيادتي نادي الاتحاد

وقال كريم بنزيما في تصريحات إعلامية اليوم الأربعاء: "فخور بقيادتي فريق الاتحاد، ومتفائل بمستقبل اللاعبين السعوديين، وأحب أن أكون قدوة لهم، وأن أنقل لهم خبرتي".

تابع بنزيما أنه لم يتواجد في المملكة للعب كرة القدم فقط، مشيرًا إلى أنه يعمل على مساعدة في تطوير مشروع كرة القدم السعودية ونقلها للعالمية.

بنزيما: السعودية وطني الثاني

أضاف مهاجم نادي الاتحاد أنه يتعامل مع السعودية كوطن ثاني له بعد دولته الأم، وقد قال في وقت سابق ان أسرته تشعر بالراحة في المملكة التي كان يتمنى طوال حياته العيش فيها.

يذكر أن بنزيما يحتل المرتبة الرابعة في ترتيب هدافي الدوري السعودي بـ 8 أهداف بالتساوي مع تاليسكا، وقد ساهم الفرنسي بنسبة 48% من إجمالي أهداف العميد في الموسم الحالي.