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الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

راتب ضخم يقرب جاياردو من الاتحاد السعودي

جاياردو
جاياردو

يقترب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السعودي من التوقيع مع المدرب الأرجنتيني جاياردو، ليقود الفريق خلال المرحلة المقبلة خلفًا للمدرب البرتغالي نونو سانتو الذي رحل بسبب سوء النتائج.

راتب ضخم يقرب جاياردو من الاتحاد  

يأتي اتفاق نادي الاتحاد مع المدرب جاياردو ليتولى المهمة لمدة موسم ونصف، مع التجديد لموسم إضافي.

وجاء اتفاق نادي الاتحاد لضم جاياردو ليحصل على راتب سنوي قدرة 22 مليون يورو والتي تعادل 89 مليون ريال سعودي تقريبًا، ليدخل قائمة أعلى المدربين أجرًا في العالم.

وافق المدرب الأرجنتيني جاياردو على تولي مهمة تدريب نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي خلال ساعات.

جدير بالذكر أن جاياردو كان المدير الفني لفريق الهلال والنصر في موسم الرياض، والذي لعب ضد نادي باريس سان جيرمان.

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