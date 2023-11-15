انعقاد برنامج البناء الثقافي للمجموعة الثانية من أئمة أوقاف بورسعيد



انطلقت فعاليات اللقاء الثاني من برنامج البناء الثقافي لأئمة أوقاف بورسعيد اليوم الأربعاء، بالقاعة الرئيسية بجامعة بورسعيد، بحضور الشيخ جمال عواد مدير مديرية أوقاف بورسعيد، والدكتور أيمن محمد إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، والدكتور إسلام شعلان أستاذ الاتصالات والإلكترونيات، وعدد من قيادات المديرية وجمع من الأئمة ببورسعيد.



وخلال اللقاء أكد الدكتور أيمن محمد إبراهيم أن العلم هو أحد مقومات الحياة؛ فهو ضرورة من ضرورياته وهو العمود الأساسي في تطور المجتمع، ووسيلة من الوسائل التي يستطيع الإنسان من خلالها مواكبة العصور المزدهرة، كما بين أن العلم لا يُكتسب بمجرد إرادة الإنسان ذلك، أو بمجرد إعجاب الفرد بالعلم والتعليم، وإنما بالسعي والاجتهاد، ومعرفة الإنسان بشتى نواحي الحياة، وأيضا بالمحافظة على هذه المعرفة وتنميتها باستخدام الوسائل الحديثة التي تساعد الإنسان على اكتشاف معلومات، وتوفير ما يريده، حيث سُمي هذا العصر بثورة المعلومات.



وخلال كلمته أشار الشيخ جمال عواد إلى أن الدعوة إلى الله (عز وجل) من أشرف الأعمال التي يؤديها المسلم وأعظمها، يجزى عليها الخير في دنياه وأخراه، ومن فضل الدعوة إلى الله أن الله سبحانه وتعالى تولاها بنفسه، حيث قال سبحانه: "وَاللهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ"، كما أنها وظيفة الأنبياء الذين هم خير الخلق وأشرفهم، قال (سبحانه): "وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ"، فمن واجب الدعاة أن يكونوا على قدر المسئولية في معالجة المخاطر التي تواجه الأمم والمجتمعات من خلال نشر الوعي والفكر الوسطي، والتصدي للأفكار الهدامة.

