إفطار صحي للانش بوكس| طريقة عمل بيض بالجبن والمشروم

وصفة بيض بالجبن والمشروم من الوجبات الصحية التي تتميز باحتوائها على مجموعة هامة من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره، لتقديمه لأولادك في اللانش بوكس.

بيض بالجبن والمشروم

طريقة عمل بيض بالجبن والمشروم:

المقادير

- بيض: 3 حبات

- ملح: نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود: ربع ملعقة صغيرة

- زبدة: ملعقة كبيرة

- جبن كريمي: 3 ملاعق كبيرة

- مشروم: نصف كوب (طازج)

- زيت الزيتون: ملعقة كبيرة

- ثوم: فص (مهروس)

طريقة التحضير:

1. سخني زيت الزيتون في مقلاة ثم أضيفي المشروم والثوم وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يذبل المشروم ثم أزيليه من المقلاة.

2. اخفقي البيض في طبق مع الملح والفلفل.

3. سخني الزبدة في مقلاة غير لاصقة على النار وأضيفي الفطر والبيض المخفوق وغطي المقلاة حتى ينضج البيض ثم أزيلي الغطاء واقلبي البيض على الجهة الأخرى.

4. وزعي الجبن الكريمي واتركي البيض لمدة دقيقة على النار.

5. قدميه ساخنًا إلى جانب الخبز المحمص.

فوائد تناول المشروم:

تقوية العظام

كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تحوي ما يقارب 2.1 ملجم من فيتامين ج، وهو فيتامين مهم لبناء خلايا الجسم والحفاظ عليها، ويدخل في تركيب العظام والأسنان، كما يعد المشروم مصدر للكالسيوم وفيتامين د.

حيث كل 100 جم من المشروم الأبيض الطازج تمدنا بما يقارب 18 وحدة دولية من فيتامين د، مما يجعل له دور في الوقاية من هشاشة العظام.

مصدر جيد لفيتامين د:

من بين المصادر غير الحيوانية القليلة لفيتامين (د)، يحتوي المشروم على تركيز أعلى من فيتامين (د) عندما ينمو ويتعرض للأشعة فوق البنفسجية، سواء من أشعة الشمس، أو مصباح الأشعة فوق البنفسجية في الواقع، يمكنك القيام بذلك في المنزل عن طريق ترك الفطر في الشمس لمدة 15 إلى 120 دقيقة؛ تشير الدراسات إلى أن هذا الإجراء البسيط يمكن أن ينتج مستويات فيتامين د 2 تصل إلى 10 ميكروجرام لكل 100 جرام من الوزن الطازج.

فقدان الوزن:

أثبتت دراسات طويلة وقصيرة المدى، أن تناول المشروم في ظل اتباع نظام غذائي صحي والمواظبة على ممارسة الرياضة يساعد بشكل كبير على فقدان الوزن.

فوائد المشروم للرضع:

يمكن تقديم المشروم للرضع بداية من تناولهم الطعام الصلب، لكن الأفضل الانتظار حتى يصل عمر الرضيع إلى 10 شهور، تجنبًا للتحسس، وفي السطور القادمة فوائد شوربة المشروم للرضع والمشروم كذلك:

تقوية المناعة:

لا يقوي المشروم مناعة الرضع ضد السرطان والأمراض المناعية فقط، بل تشير بعض الدراسات إلى أنه قد يحفز بعض خلايا الدم البيضاء المسؤولة عن ابتلاع البكتيريا والفيروسات والأجسام الغريبة.

نمو العظام وقوتها: إذ إن المشروم من مصادر فيتامين (د) الطبيعية، كما أنه غني بالفوسفور، وكلها عناصر مهمة لصحة العظام.