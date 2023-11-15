جامعة حلوان تنظم ندوة توعوية حول سرطان الثدي

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في جامعة حلوان ندوة توعوية حول مرض سرطان الثدي، بهدف التوعية بأهمية الكشف المبكر ومعرفة طرق العلاج الحديثة للمرض.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وريادة الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشارك في الندوة الدكتورة نرفانا حسين الأستاذ المساعد بقسم طب وعلاج الأورام بكلية الطب ومستشار قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للخدمات الصحية في جامعة حلوان.

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على أهمية الكشف المبكر الذي يرفع معدلات الشفاء، وتحدث في الندوة كل من الدكتور هيثم أحمد عبد القادر مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب، والدكتورة يسرا فتحي طنطاوي مدرس طب وعلاج الأورام بكلية الطب.

وتناولت الندوة موضوعات منها: أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف وأعراض المرض، كيفية الفحص الذاتي للثدي، عوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.

وحضر الندوة 56 من السيدات العاملات بمختلف جهات جامعة حلوان .

جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية في الصحة النفسية

وتطلق وحدة برامج التنمية البشرية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان دورة تدريبية جديدة في التنمية البشرية، تحت عنوان "الصحة النفسية والإرشاد النفسي".

وتأتي هذه الدورة برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية.

وتهدف الدورة إلى تعزيز الصحة النفسية لدى الشباب، من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسى، نظرا لأهمية الصحة النفسية التي تعود على الفرد والمجتمع فهي تزرع السعادة والاستقرار وضمان خلو حياة الفرد من التوترات والمخاوف والشعور الدائم نسبياً بالهدوء والسكينة والأمان الذاتي.

وتبدأ فعاليات الدورة من 19 نوفمبر إلى 14 ديسمبر 2023، بحضور نخبة من المتخصصين في مجالي الصحة النفسية والإرشاد النفسي.

وتقام الدورة بإشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، ومحمد جاد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وياسر محمد مدير وحدة برامج التنمية البشرية.