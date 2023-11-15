الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

انتظام حركة الصيد بميناء البرلس دون توقف

بحيرة البرلس
بحيرة البرلس

قال محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الأربعاء، أن حركة الصيد منتظمة وتسير بشكل طبيعى بالبحر المتوسط وبحيرة البرلس، ولم تتأثر بالأحوال الجوية، لافتاً إلى استمرار رفع درجة الاستعداد بالمرافق والخدمات تزامنًا مع موجة سقوط الأمطار على معظم أنحاء المحافظة.

وقال مدير عام ميناء الصيد بالبرلس العميد يسرى الدسوقى، أن أعمال الصيد منتظمة بميناء الصيد وبالساحل الشمالى لمحافظة كفرالشيخ، لافتاً أنه رحلات الصيد بلغت 82 رحلة اليوم وتتم عملية الصيد بشكل منتظم، وأنه يتم التنسيق والمتابعة مع غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة.

انتظام حركة الصيد بميناء البرلس  دون توقف
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